«Новая почта» перестала предоставлять адресную доставку с оплатой при получении товара. Кроме того, логистический оператор начал извещать партнеров, что рассматривает возможность о полном отказе от этой услуги.

Такую информацию со ссылкой на участников розничного рынка сообщает Retailers. В самой «Новой почте» не подтвердили, но и не опровергли эту информацию, отметив, что в ближайшее время пользователи, смогут осуществить платеж онлайн – «Новая почта» запустит все услуги, в том числе финансовые, в мобильном приложении, личном кабинете и на сайте. В компании не указали сроков запуска. Однако участники рынка рассказывают, что «Новая почта» даже не начала тестирование такой услуги, информирует svodka.net.

Перебои с предоставлением указанной услуги начались после проверок генпрокуратурой офисов и некоторых отделений «Новой почты», которые прошли 16 марта. Тогда в ГПУ заявляли, что обыски проходили в рамках открыто уголовного дела по факту неуплаты налогов в отдельно крупных размерах, в ходе денежных переводов. Тем не менее, в среду 28 марта пресс-служба «Новой почты» на требование Retailers ответила, что перебои никак не связаны с проверками ГПУ.

Однако восстановленная услуга была доступна клиентам не долго. По словам Chief Customer Officer онлайн-магазина modnakasta Наталии Назарчук, с позднего вечера среды «Новая почта» снова ее не предоставляет. Эту информацию подтвердил основатель интернет-магазинов по продаже мебели mebelOk, ювелирных изделий и драгоценностей zlato.ua Святослав Амелин. А сегодня в информационной линии Rozetka оператор сообщил журналисту Retailers, который представился клиентом, что курьерская доставка возможна только Meest Express, а «Новая почта» доставляет только до отделения.

«Официально в компании нам ничего не поясняют, когда это закончится и будет ли эта услуга. Но неофициально сотрудники оператора говорят, что «Новая почта» планирует отказаться от этой услуги совсем», — говорит собеседник издания, попросивший об анонимности. В пресс-службе онлайн продавца одежды Lamoda рассказали Retailers, что сегодня «Новая почта» сообщила компании о том, что оператор рассматривает отказ от адресной доставки с наложенным платежом.

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Ожидается, что от отмены услуги больше только пострадают те компании, которые продают через интернет крупногабаритные товары.

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