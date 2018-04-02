Вечером 1 апреля на ул. Голубенко в Мариуполе произошла смертельная авария - столкнулись две легковушки Chery и Alfa Romeo.

В результате трое мужчин погибли на месте, женщина и ее 10-летний сын госпитализированы,передает со ссылкой на .

От автомобилей остался лишь металлолом. В одном из авто погиб водитель и пассажир, в другом - водитель. Женщину и 10-летнего ребенка зажало внутри автомобиля, однако они остались живы. Их пришлось освобождать с помощью спецсредств.

Отмечается, что один из автомобилей, скорее только, такси, ведь на месте аварии обнаружили "шашку" такси. Однако спасатели отрицают этот факт.

Обстоятельства устанавливаются правоохранители.

Две похожие между собой смертельных произошли в Закарпатье. В авариях погибли 3 человека, еще несколько оказались в больнице, между них и малолетние дети.

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