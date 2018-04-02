|Ведущий российского телеканала рассказал, что в больницах США люди умирают в очередях (видео)
|02.04.2018 18:36
|
Видео передачи было опубликовано на сайте YouTube.Смотреть с 51:00.
Ведущий заявил, что американский телеканал CNN провели опрос о уровне жизни в России и США.
В ходе дискуссии гость студии, политолог Дмитрий Некрасов отметил, что в России койко-мест в больницах гораздо больше, чем в США, но при этом в Соединенных Штатах люди не лежат в коридорах медицинских заведений.
«Там (в США – ред.) умирают в очередях: к врачу попасть невозможно. Это страшные деньги. Люди выписываются с незажившими шрамами», — парировал ведущий, выдав очередной перл о США.
Источник
Поделитесь статьей с друзьями