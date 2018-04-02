Видео передачи было опубликовано на сайте YouTube.Смотреть с 51:00.

Ведущий заявил, что американский телеканал CNN провели опрос о уровне жизни в России и США.

В ходе дискуссии гость студии, политолог Дмитрий Некрасов отметил, что в России койко-мест в больницах гораздо больше, чем в США, но при этом в Соединенных Штатах люди не лежат в коридорах медицинских заведений.

«Там (в США – ред.) умирают в очередях: к врачу попасть невозможно. Это страшные деньги. Люди выписываются с незажившими шрамами», — парировал ведущий, выдав очередной перл о США.

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