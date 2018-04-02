Глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин задекларировал дом под Борисполем и автомобиль Mitsubishi Lancer 2008 года выпуска. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Шабунин получил в Центре противодействия коррупции более 842 тыс. грн зарплаты Фото: Дивовижні / Facebook В прошлом году Шабунин также получил 31,5 тыс. грн гонорара в представительстве Фонда им. Фридриха Эберта в Украине, около 15 тыс. грн от общественной организации "Сообщество Львовской бизнес-школы", почти 10 тыс. грн от "Междисциплинарного научно-образовательного ЦПК", 44 тыс. грн компенсации от Программы развития ООН в Украине за участие в пленарном заседании Организации экономического сотрудничества и развития и 10 тыс. грн государственной помощи при рождении ребенка.В декларации Шабунин указал право собственности на "смирительную рубашку, приобретенную для экс-генпрокурора Виктора Шокина и сохраненную для генпрокурора действующего", и книгу Euromaidan History in the Making с автографом автора идеи Владимира Кадигроба.В феврале 2016 года у Шабунина возникли обязательства перед ООО "Малбери хоумс" на сумму боле 1,36 млн грн по договору о поставках материалов для дома.В марте 2017 года активист выплатил 279 тыс. грн кредита ООО "Хавва" и 403 тыс. грн ООО "Малбери Хауз".Супруга главы ЦПК Елена Шабунина в феврале 2017 года взяла в кредит 279 тыс. грн.Шабунин с супругой владеют домом в Бориспольском районе Киевской области (приобретен в 2016 году) площадью 122,8 м² стоимостью более 2 млн грн, а также земельным участком площадью 582 м² (куплен в 2016 году).С мая 2013 года семья главы ЦПК пользуется по доверенности автомобилем Mitsubishi Lancer 2008 года выпуска.Шабунин указан конечным бенефициаром ОО "Центр противодействия коррупции", а его супруга – общественной организации "Семейный клуб".23 марта 2017 года Верховная Рада проголосовала во втором чтении и в целом за законопроект №6172, обязав членов общественных организаций с 2018 года подавать электронные декларации. 27 марта президент Украины Петр Порошенко подписал изменения к закону о е-декларациях.28 марта еврокомиссар по вопросам политики соседства Йоханнес Хан раскритиковал Киев за то, что обязательное электронное декларирование активистов не отменили.Порошенко призвал нардепов "услышать аргументацию гражданского общества, наших партнеров, главы государства и принять ответственное решение об отмене электронного декларирования".Депутаты отказались от внеочередного заседания парламента, чтобы рассмотреть этот вопрос. 29 марта послы стран "Большой семерки" (США, Канада, Великобритания, Германия, Франция, Италия и Япония) выразили обеспокоенность необходимостью подачи электронных деклараций активистами общественных организаций в Украине, Государственный департамент США призвал отменить "карательный закон".Срок подачи электронных деклараций завершился 31 марта. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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