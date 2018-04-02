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Шабунин задекларировал более 950 тыс. грн доходов и смирительную рубашку для генпрокурора
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02.04.2018 18:36
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Глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин
задекларировал дом под Борисполем и автомобиль Mitsubishi Lancer
2008 года выпуска. Этот материал можно прочитать и на украинском
языке Шабунин получил в Центре противодействия коррупции более
842 тыс. грн зарплаты Фото: Дивовижні / Facebook В прошлом году
Шабунин также получил 31,5 тыс. грн гонорара в
представительстве Фонда им. Фридриха Эберта в Украине, около 15
тыс. грн от общественной организации "Сообщество Львовской
бизнес-школы", почти 10 тыс. грн от "Междисциплинарного
научно-образовательного ЦПК", 44 тыс. грн компенсации от Программы
развития ООН в Украине за участие в пленарном заседании Организации
экономического сотрудничества и развития и 10 тыс. грн
государственной помощи при рождении ребенка.В декларации Шабунин
указал право собственности на "смирительную рубашку, приобретенную
для экс-генпрокурора Виктора Шокина и сохраненную для генпрокурора
действующего", и книгу Euromaidan History in the Making с
автографом автора идеи Владимира Кадигроба.В феврале 2016 года у
Шабунина возникли обязательства перед ООО "Малбери хоумс" на сумму
боле 1,36 млн грн по договору о поставках материалов для дома.В
марте 2017 года активист выплатил 279 тыс. грн кредита ООО "Хавва"
и 403 тыс. грн ООО "Малбери Хауз".Супруга главы ЦПК Елена Шабунина
в феврале 2017 года взяла в кредит 279 тыс. грн.Шабунин с супругой
владеют домом в Бориспольском районе Киевской области (приобретен в
2016 году) площадью 122,8 м² стоимостью более 2 млн грн, а также
земельным участком площадью 582 м² (куплен в 2016 году).С мая 2013
года семья главы ЦПК пользуется по доверенности автомобилем
Mitsubishi Lancer 2008 года выпуска.Шабунин указан конечным
бенефициаром ОО "Центр противодействия коррупции", а его
супруга – общественной организации "Семейный клуб".23 марта
2017 года Верховная Рада проголосовала во втором чтении и
в целом за законопроект №6172, обязав членов общественных
организаций с 2018 года подавать электронные декларации. 27
марта президент Украины Петр Порошенко подписал изменения к
закону о е-декларациях.28 марта еврокомиссар по вопросам политики
соседства Йоханнес Хан раскритиковал Киев за то, что
обязательное электронное декларирование активистов не
отменили.Порошенко призвал нардепов "услышать аргументацию
гражданского общества, наших партнеров, главы государства и принять
ответственное решение об отмене электронного
декларирования".Депутаты отказались от внеочередного
заседания парламента, чтобы рассмотреть этот вопрос. 29
марта послы стран "Большой семерки" (США, Канада, Великобритания,
Германия, Франция, Италия и Япония) выразили
обеспокоенность необходимостью подачи электронных деклараций
активистами общественных организаций в Украине, Государственный
департамент США призвал отменить "карательный закон".Срок
подачи электронных деклараций завершился 31 марта.
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