Бывшая жена экс-президента Северо Африканской Республики Нельсона Манделы, Винни Мандела умерла в возрасте 81 года. Об этом сообщает The Guardian, ссылаясь на заявление представителя семьи Виктора Дламини, передает

"Она умерла после продолжительной болезни, из-за которой находилась в больнице с начала года", - пояснил он. По его словам, Винни Мандела "мирно скончалась в окружении своей семьи и близких".

Винни вышла замуж за Нельсона Манделу в 1958 году. В 1996 году пара разошлась, это произошло уже после того, как Мандела выиграл первые всеобщие президентские выборы в ЮАР.

Винни Мандела активно занималась политикой и возглавляла лигу Африканского национального конгресса женщин.

"Она активно боролась против государственного апартеида и принесла в жертву свою жизнь ради свободы своей страны", - говорится в заявлении.

Она сохранила память о своем муже Нельсоне Манделе в течение многих лет, которые он провел заключенным на острове Роббен, и помогала в борьбе за правосудие в Южной Африке, являясь одним из ее наиболее узнаваемых лиц.

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