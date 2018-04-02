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Google работает над созданием бюджетного смартфона, - СМИ
02.04.2018 18:41
Google работает над созданием бюджетного смартфона, — СМИ

Компания Google работает над созданием бюджетного смартфона Pixel. Об этом пишет Economic Times.

По информации издания, гаджет рассчитан на представителей развивающихся рынков. Стоимость смартфона должна быть существенно ниже флагманских моделей. А ее выход должен состояться в августе текущего года, информирует svodka.net.

Сообщается, что одним из ключевых рынков, на которые нацелен производитель, является индийский. В этом же направлении работают и другие производители мобильных устройств — Samsung и Apple.

В настоящее время неизвестно, какими именно характеристиками будет располагать смартфон. Также не сообщается его приблизительная стоимость.



Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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