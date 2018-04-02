В условиях развернутой в США "антироссийской истерии" гражданин РФ не может рассчитывать на беспристрастный и справедливый суд в Соединенных Штатах, убеждены в российском министерстве иностранных дел. МИ РФ: Чешская сторона руководствовалась не правовыми нормами, а стремлением продемонстрировать "союзническую лояльность" Фото: ЕРА "Разочарованы, что чешская сторона, принимая решение, руководствовалась не правовыми нормами, а стремлением в очередной раз продемонстрировать возведенную в последнее время в ранг абсолютного приоритета "союзническую лояльность", – говорится в документе.В российском МИД отметили, что Чехия проигнорировала официальный требование генеральной прокуратуры РФ о выдаче Никулина России, а также призывы учитывать, "что в условиях развернутой в США антироссийской истерии наш гражданин не может рассчитывать в этой стране на беспристрастный и справедливый суд"."Принятое Прагой решение расцениваем как осознанный, политически мотивированный шаг чешской стороны, направленный на подрыв конструктивной основы двустороннего сотрудничества", – подчеркнули в МИД РФ.30 марта Чехия экстрадировала Никулина в США. В суде он не признал себя виновным по всем пунктам выдвинутых в его адрес обвинений.Его задержали в Праге в октябре 2016 года по запросу ФБР. Он обвиняется судом Калифорнии в совершении хакерских атак на цели в Соединенных Штатах. В частности, его подозревают во взломе LinkedIn, Formspring и других сайтов. СМИ сообщали, что сотрудники ФБР также допрашивали Никулина по делу о взломе серверов Демократической партии США. В бюро эту информацию не подтвердили.Агентство ТАСС отмечает, что выдачи Никулина добивалась и Россия. В РФ его обвинили в краже с помощью интернета $3,5 тыс. в 2009 году.Обвинение в США требует для Никулина 10 лет тюрьмы и $250 тыс. штрафа. Сам Никулин отрицает, что является хакером. Его адвокаты уже заявили, что дело их подзащитного в США политически мотивировано. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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