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В МИД России возмутились решением чешских властей выдать российского хакера Никулина США
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02.04.2018 18:44
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В условиях развернутой в США "антироссийской истерии" гражданин РФ
не может рассчитывать на беспристрастный и справедливый суд в
Соединенных Штатах, убеждены в российском министерстве иностранных
дел. МИ РФ: Чешская сторона руководствовалась не правовыми нормами,
а стремлением продемонстрировать "союзническую лояльность" Фото:
ЕРА "Разочарованы, что чешская сторона, принимая решение,
руководствовалась не правовыми нормами, а стремлением в очередной
раз продемонстрировать возведенную в последнее время в ранг
абсолютного приоритета "союзническую лояльность", – говорится в
документе.В российском МИД отметили, что Чехия проигнорировала
официальный требование генеральной прокуратуры РФ о выдаче Никулина
России, а также призывы учитывать, "что в условиях развернутой в
США антироссийской истерии наш гражданин не может рассчитывать в
этой стране на беспристрастный и справедливый суд"."Принятое Прагой
решение расцениваем как осознанный, политически мотивированный шаг
чешской стороны, направленный на подрыв конструктивной основы
двустороннего сотрудничества", – подчеркнули в МИД РФ.30
марта Чехия экстрадировала Никулина в США. В суде он
не признал себя виновным по всем пунктам выдвинутых в его адрес
обвинений.Его задержали в Праге в октябре 2016 года по запросу
ФБР. Он обвиняется судом Калифорнии в совершении хакерских атак на
цели в Соединенных Штатах. В частности, его подозревают во взломе
LinkedIn, Formspring и других сайтов. СМИ сообщали, что сотрудники
ФБР также допрашивали Никулина по делу о взломе серверов
Демократической партии США. В бюро эту информацию не
подтвердили.Агентство ТАСС отмечает, что выдачи Никулина
добивалась и Россия. В РФ его обвинили в краже с помощью интернета
$3,5 тыс. в 2009 году.Обвинение в США требует для Никулина 10 лет
тюрьмы и $250 тыс. штрафа. Сам Никулин отрицает, что является
хакером. Его адвокаты уже заявили, что дело их подзащитного в США
политически мотивировано.
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