Следующий космический корабль Dragon доставит на борт МКС в апреле новую партию "саженцев" космической капусты и новые "горшки" для ее выращивания, которые можно часто использовать в космосе. Об этом сообщает со ссылкой на Newswire.

Эксперимент по выращиванию овощей и растений в космосе проводится на борту МКС уже около четырех лет. Первые ростки капусты были успешно выращены и заморожены на станции еще в начале 2014 года, после чего они были в октябре отправлены обратно на Землю.

После того, как ученые удостоверились, что "космическая" капуста безопасна для организма человека, NASA одобрила еще один опыт, в рамках которого жители МКС впервые съели выращенный в космосе урожай в начале августа 2015 года.

Впоследствии экипаж станции начал выращивать не только капусту, но и астры-цинии, часть из которых погибла из-за заражения грибками.

Новая версия "горшков" для космической капусты, как отмечает представитель компании Techshot, ликвидирует главный недостаток Veggie по сравнению с ее российским конкурентом, оранжереей "Лада" – необходимость "ручной" поливки и ухаживания за капустой и другими растениями.

Как сообщал , американские планетологи впервые смогли изучить химический состав атмосферы одного из ближайших двойников Земли и Венеры - планеты GJ тысячу сто тридцать две b в созвездии Паруса.

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