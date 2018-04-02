|NASA начнет выращивать космическую капусту на МКС
|02.04.2018 18:47
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Следующий космический корабль Dragon доставит на борт МКС в апреле новую партию "саженцев" космической капусты и новые "горшки" для ее выращивания, которые можно часто использовать в космосе. Об этом сообщает со ссылкой на Newswire.
Эксперимент по выращиванию овощей и растений в космосе проводится на борту МКС уже около четырех лет. Первые ростки капусты были успешно выращены и заморожены на станции еще в начале 2014 года, после чего они были в октябре отправлены обратно на Землю.
После того, как ученые удостоверились, что "космическая" капуста безопасна для организма человека, NASA одобрила еще один опыт, в рамках которого жители МКС впервые съели выращенный в космосе урожай в начале августа 2015 года.
Впоследствии экипаж станции начал выращивать не только капусту, но и астры-цинии, часть из которых погибла из-за заражения грибками.
Новая версия "горшков" для космической капусты, как отмечает представитель компании Techshot, ликвидирует главный недостаток Veggie по сравнению с ее российским конкурентом, оранжереей "Лада" – необходимость "ручной" поливки и ухаживания за капустой и другими растениями.
Как сообщал , американские планетологи впервые смогли изучить химический состав атмосферы одного из ближайших двойников Земли и Венеры - планеты GJ тысячу сто тридцать две b в созвездии Паруса.
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