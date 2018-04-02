Брэд Питт и Анджелина Джоли пришли к компромиссу относительно развода. В ближайшие недели супруги должны подписать документы о расторжении брака. Об этом пишет The Sun.

«Это большой шаг, что они смогли договориться. Сейчас у них довольно хорошие отношения. Люди говорят о воссоединении, но этого никогда не произойдет», — сообщает инсайдер, информирует svodka.net.

По информации издания, Анджелина Джоли согласилась дать возможность Брэду Питту видеться со своими шестью детьми. Документы должны быть поданы в суд в ближайшее время.

Известно, что Анджелина Джоли подала на развод с супругом еще в сентябре 2016 года.

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