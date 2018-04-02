|Анджелина Джоли и Брэд Питт согласовали все условия развода, - СМИ
|02.04.2018 18:49
|
Брэд Питт и Анджелина Джоли пришли к компромиссу относительно развода. В ближайшие недели супруги должны подписать документы о расторжении брака. Об этом пишет The Sun.
«Это большой шаг, что они смогли договориться. Сейчас у них довольно хорошие отношения. Люди говорят о воссоединении, но этого никогда не произойдет», — сообщает инсайдер, информирует svodka.net.
По информации издания, Анджелина Джоли согласилась дать возможность Брэду Питту видеться со своими шестью детьми. Документы должны быть поданы в суд в ближайшее время.
Известно, что Анджелина Джоли подала на развод с супругом еще в сентябре 2016 года.
Поделитесь статьей с друзьями