Предположительно, нардепы будут голосовать за отмену нормы о декларировании доходов борцов с коррупцией 3 апреля. Этот материал можно прочитать и на украинском языке В парламент поданы почти идентичные законопроекты о е-декларациях общественных деятелей Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com В Верховной Раде зарегистрированы два законопроекта, которые предусматривают отмену электронного декларирования для общественных активистов, сообщает сайт парламента.Проект закона №8209 был зарегистрирован 29 марта. Его авторами стали Юлия Тимошенко, Иван Крулько, Алексей Рябчин, Сергей Евтушок, Руслан Богдан, Александра Кужель (все – "Батьківщина"), Сергей Соболев, Елена Сотник (оба – "Самопоміч"), Сергей Лещенко (Блок Петра Порошенко), Виктор Чумак, Дмитрий Добродомов (оба – внефракционные).Проект предусматривает, что действие закона "О предотвращении коррупции" не распространяется на гражданских активистов, которые получают средства или имущество в рамках реализации в Украине программ технической помощи в сфере предотвращения и противодействия коррупции.Кроме того, предполагается освободить этих лиц от административной и уголовной ответственности за невыполнение требований закона Украины "О предотвращении коррупции" по представлению деклараций.Среди соавторов альтернативного законопроекта №8209-1 также значится Юлия Тимошенко. Кроме нее – Максим Бурбак ("Народный фронт"), Олег Березюк ("Самопоміч"), Валерий Писаренко ("Відродження"), Оксана Сыроид, Андрей Парубий и Ирина Геращенко (все – внефракционные).Документ зарегистрирован 2 апреля.Он предусматривает отмену е-декларирования для представителей общественных объединений, научных учреждений, экспертов, входящих в Общественный совет добросовестности и в общественные советы, образованные при государственных органах и участвующие в подготовке решений по кадровым вопросам, мониторинге, оценке выполнения антикоррупционных программ; для активистов антикоррупционных структур.Кроме того, законопроект предусматривает отмену декларирования для иностранных граждан, которые входят в состав наблюдательного совета государственного банка, государственного предприятия или государственной организации, имеющих целью получение прибыли.23 марта 2017 года Верховная Рада проголосовала во втором чтении и в целом за законопроект №6172, обязав членов общественных организаций с 2018 года подавать электронные декларации. 27 марта 2017 года президент Украины Петр Порошенко подписал изменения к закону о е-декларациях.22 марта 2018 года Верховная Рада отклонила законопроект №8120, который предполагал отмену введения в действие нормы об обязательном электронном декларировании для активистов общественных организаций.28 марта еврокомиссар по вопросам политики соседства Йоханнес Хан раскритиковал Киев за то, что обязательное электронное декларирование активистов не отменили.Порошенко призвал нардепов "услышать аргументацию гражданского общества, наших партнеров, главы государства и принять ответственное решение об отмене электронного декларирования".Депутаты отказались от внеочередного заседания парламента, чтобы рассмотреть этот вопрос.Срок подачи электронных деклараций завершился 31 марта.29 марта послы стран "Большой семерки" (США, Канада, Великобритания, Германия, Франция, Италия и Япония) выразили обеспокоенность необходимостью подачи электронных деклараций активистами общественных организаций в Украине, Государственный департамент США призвал отменить "карательный закон".Председатель Верховной Рады Парубий заявил, что документы рассмотрят в парламенте 3 апреля.Однако 2 апреля из-за отсутствия кворума не состоялось заседание комитета Верховной Рады по предотвращению и противодействию коррупции, на котором нардепы должны были рассмотреть законопроекты об освобождении от обязательного декларирования общественных активистов в сфере антикоррупционной деятельности. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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