Судебное заседание по делу гражданина Белорусии Юрия Политику, которого, по словам некоторых СМИ республики, планируется обменять на корреспондента “Украинского радио” Павла Шаройко, состоится 5 апреля. Об этом рассказал на прес-брифинге в Киеве посол Беларуси в Украине Игорь Сокол, передаёт корреспондент .

“Господин Политико находится в Чернигове, в следственном изоляторе. Мы туда просто посылаем на каждое судебное заседание консула в рамках выполнения им консульских обязанностей. Кстати, очередное заседание будет 5 числа. Всем остальным занимаются адвокаты, нанятые с одной и другой стороны”, — сообщил Сокол.

В то же время он отметил, что вопрос обмена не является прерогативой посольства Республики Беларусь в Украине. Про судьбу корреспондента “Украинского радио” Павла Шаройко, которого в Белорусии обвиняют в шпионаже, посол не рассказал.

Напомним, Юрий Политика интересовался у ветеранов АТО воюющими на Донбассе белорусами, а также наличием в ВСУ противотанковых ракет и их характеристиками. Он был задержан 16 июня при выезде в Беларусь с флешкой с секретной картой. С 13 февраля в Чернигове начался суд по его делу.

Напомним, украинский журналист Павел Шаройко был задержан в Минске 25 октября 2017 года работниками КГБ Беларуси и обвиняемый в шпионаже, а также создание агентурной сети из белорусов.

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