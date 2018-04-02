Бренд Vertu выпустил новый смартфон, который был представлен на территории Китая. Новинка Vertu Constellation X получила процессор Snapdragon 820, имеет 4 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной. Об этом пишет News.xhby.net.

Смартфон оснащен дисплеем с диагональю 5.5 дюймов и разрешением 2560х1440. Основная камера гаджета 12-мегапиксельная с «ультрапикселями» размером 1.55 мкм. Она поддерживает запись видео в формате 4K. Фронтальный модуль имеет согласие 4 Мп, информирует svodka.net.

Также устройство имеет разъем для наушников 3.5 мм, порт USB Type-C для зарядки аккумулятор емкостью 3220 мАч.

Работает смартфон под управлением операционной системы Android 6.0 Marshmallow.

Главной особенностью новинки является корпус, выполненный з анодированного алюминия. Задняя панель обшита телячьей кожей разных цветов. Производитель также обещает ручную сборку британскими мастерами.

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Стоимость гаджета составляет 6300 долларов. Продажи стартуют 12 апреля текущего года.

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