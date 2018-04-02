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НБУ поддерживает инициативу НАБУ по созданию реестра политически-значимых лиц
02.04.2018 18:58

НБУ поддерживает инициативу НАБУ по созданию реестра политически-значимых лиц

НБУ поддерживает инициативу НАБУ по созданию реестра политически-значимых лиц

Национальный банк Украины (НБУ) поддерживает инициативу Независимой ассоциации банков Украины (НАБУ) о создании единого реестра политически значимых лиц (politically exposed person, PEP), сообщил директор департамента финансового мониторинга центробанка Игорь Береза.

"Есть инициатива банковской ассоциации (НАБУ - ИФ) по созданию базы политически значимых лиц. Мы поддерживаем эту инициативу, готовы всячески помогать и помогать ассоциации, чтобы они создали качественный продукт, который могла бы использовать вся банковская система", - сказал он на пресс-конференции в Киеве в понедельник.

И.Береза уточнил, что план ассоциации предполагает создание такого реестра на базе реестра деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, который ведет Национальное агентство по противодействию коррупции (НАПК).

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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