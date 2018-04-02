НБУ поддерживает инициативу НАБУ по созданию реестра политически-значимых лиц

Национальный банк Украины (НБУ) поддерживает инициативу Независимой ассоциации банков Украины (НАБУ) о создании единого реестра политически значимых лиц (politically exposed person, PEP), сообщил директор департамента финансового мониторинга центробанка Игорь Береза.

"Есть инициатива банковской ассоциации (НАБУ - ИФ) по созданию базы политически значимых лиц. Мы поддерживаем эту инициативу, готовы всячески помогать и помогать ассоциации, чтобы они создали качественный продукт, который могла бы использовать вся банковская система", - сказал он на пресс-конференции в Киеве в понедельник.

И.Береза уточнил, что план ассоциации предполагает создание такого реестра на базе реестра деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, который ведет Национальное агентство по противодействию коррупции (НАПК).