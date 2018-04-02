|Во Франции погиб известный врач из-за схода лавины
|02.04.2018 19:00
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Во Франции погиб известный врач погиб в результате схода лавины на группу туристов в Альпах. Еще один турист пропал без вести. Об этом заявили в местном отделении жандармерии, передает franceinfo.
Также в результате инцидента трое туристов были госпитализированы с незначительными ранениями.
"Лыжники находились на горнолыжной трассе, когда произошел сход лавины. Ведется спасательная операция", - сообщили жандармы.
По предварительным данным, три человека госпитализированы с незначительными ранениями, один человек пропал без вести, один турист погиб. Им оказался известный во Франции врач, специалист по патологии высоты и холода, руководитель Института исследований в горной медицине в Шамони 58-летний Эммануэль Коши, который часто помогал спасать лыжников после различных инцидентов.
Как сообщал svodka.net ранее, в Швейцарии пять лыжников погибли в результате схода лавины.
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