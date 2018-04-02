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Telegram заявил, что технически не способен передать ФСБ ключи шифрования
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02.04.2018 19:00
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Правозащитник Павел Чиков сообщил, что мессенджер Telegram не имеет
доступа к переписке пользователей, следовательно не может передать
ключи шифрования ФСБ. Этот материал можно прочитать и на украинском
языке Мессенджер Telegram не будет предоставлять ФСБ ключи
шифрования переписки Фото: ЕРА на Telegram-канале
правозащитника и члена СПЧ Павла Чикова.Документ датирован 30 марта
и подписан адвокатом Telegram Дмитрием Динзе.Динзе сообщил
Роскомнадзору, что пользователи мессенджера могут использовать
"облачный" и "секретный" чат в Telegram. Переписка через
"облачные" чаты распределена на серверах разных несвязанных
юридических лиц. Получить доступ к "секретным" чатам еще сложнее,
поскольку их содержание никогда не сохраняется на
серверах.В Telegram пояснили, что общение через секретные чаты
начинается с генерации авторизационного ключа."Из двух созданных
частей ключа одна никогда не покидает пользовательское устройство и
не передается ни по каким каналам связи… Таким образом, правитель
сервиса в существующей архитектуре ни при каких условиях не имеет
доступа к информации, дающей возможность декодирования принимаемых,
доставляемых и/или доставленных с его помощью электронных
сообщений", – подчеркнули в интернет-сервисе.В октябре 2017
года Мещанский суд Москвы оштрафовал Telegram на 800 тыс.
руб. ($13,9 тыс.) за отказ исполнить требование ФСБ о
предоставлении доступа к личным данным граждан.14 марта 2018 года
юристы общественной организации "Роскомсвобода" от имени 35
пользователей мессенджера Telegram подали в суд коллективный
иск против ФСБ. Они утверждают, что действия ФСБ "нарушают права
истцов на неприкосновенность частной жизни и тайну переписки".20
марта Федеральная служба по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций обязала
Telegram предоставить Федеральной службе безопасности информацию
для декодирования сообщений в течение 15 дней.Telegram –
бесплатный мессенджер. Первый клиент для устройств на платформе iOS
был представлен 14 августа 2013 года. Аудитория соцсети превышает
100 млн человек, из них около 10 млн – жители РФ.
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