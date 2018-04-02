Правозащитник Павел Чиков сообщил, что мессенджер Telegram не имеет доступа к переписке пользователей, следовательно не может передать ключи шифрования ФСБ. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Мессенджер Telegram не будет предоставлять ФСБ ключи шифрования переписки Фото: ЕРА на Telegram-канале правозащитника и члена СПЧ Павла Чикова.Документ датирован 30 марта и подписан адвокатом Telegram Дмитрием Динзе.Динзе сообщил Роскомнадзору, что пользователи мессенджера могут использовать "облачный" и "секретный" чат в Telegram. Переписка через "облачные" чаты распределена на серверах разных несвязанных юридических лиц. Получить доступ к "секретным" чатам еще сложнее, поскольку их содержание никогда не сохраняется на серверах.В Telegram пояснили, что общение через секретные чаты начинается с генерации авторизационного ключа."Из двух созданных частей ключа одна никогда не покидает пользовательское устройство и не передается ни по каким каналам связи… Таким образом, правитель сервиса в существующей архитектуре ни при каких условиях не имеет доступа к информации, дающей возможность декодирования принимаемых, доставляемых и/или доставленных с его помощью электронных сообщений", – подчеркнули в интернет-сервисе.В октябре 2017 года Мещанский суд Москвы оштрафовал Telegram на 800 тыс. руб. ($13,9 тыс.) за отказ исполнить требование ФСБ о предоставлении доступа к личным данным граждан.14 марта 2018 года юристы общественной организации "Роскомсвобода" от имени 35 пользователей мессенджера Telegram подали в суд коллективный иск против ФСБ. Они утверждают, что действия ФСБ "нарушают права истцов на неприкосновенность частной жизни и тайну переписки".20 марта Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций обязала Telegram предоставить Федеральной службе безопасности информацию для декодирования сообщений в течение 15 дней.Telegram – бесплатный мессенджер. Первый клиент для устройств на платформе iOS был представлен 14 августа 2013 года. Аудитория соцсети превышает 100 млн человек, из них около 10 млн – жители РФ. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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