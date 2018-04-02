В Сети были опубликованы «живые» снимки еще непредставленного флагманского смартфона Meizu. Новая топовая линейка является юбилейной. Она будет включать в себя три устройства — Meizu 15, 15 Plus и 15 Lite. Об этом пишет Astera.

Ожидается, что гаджеты получат физическую кнопку Home, из-за чего нижняя рамка будет довольно широкой. Также нельзя назвать узкой рамку вверху, которая вмещает в себя сенсоры, информирует svodka.net.

Известно, что средняя модель линейки получит экран 5,5 дюйма, а старшая — 6 дюймов. Старшая версия линейки будет базироваться на процессоре Samsung Exynos 8895. Объем оперативной памяти составит от 4 до 6 Гб.

Официальный релиз гаджетов должен состояться 15 апреля этого года.

svodka.net/svodka.net/svodka.net/svodka.net/

Читайте: Vertu представил в Китае новый роскошный смартфон

Сводка.нет - Новости Украины и Мира