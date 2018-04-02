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В Швейцарии успешно испытали парашюты, которые доставят груз на Марс (видео)
02.04.2018 19:08
В Швейцарии успешно испытали парашюты, которые доставят груз на Марс (видео) Испытание парашютов для миссии ExoMars в Швейцарии прошло успешно. Новые парашюты будут доставлять научное оборудование на поверхность Красной планеты, необходимое специалистам.

Испытали парашют ученые из Европейского космического агентства.

Разработчики сообщают, что он будет использован во время второго этапа посадочного цикла. Диаметр устройства достигает 35 метров и весит около 70 килограммов.

Ученые планируют раскрыть его во время последней стадии спуска оборудования на Марс. Парашютная система способна опустить на поверхность Марса платформу весом 195 килограммов.

В рамках испытания, проведенного в Швейцарии, с вертолета на высоте 1200 метров сбрасывали вес в 500 килограммов.

Во время падения вытяжной парашют наполнился воздухом и вытянул основной через 12 секунд. До земли груз долетел за 2,5 минуты, все 112 строп выдержали нагрузку.

Специалисты сообщили, что планируют совершить еще одно испытание парашюта, однако на высоте в 30 километров. Начало величайшей миссии ExoMars состоится в июле 2020 года, когда на Красную планету отправят марсоход и научную станцию.

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Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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