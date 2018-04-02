Испытали парашют ученые из Европейского космического агентства.

Разработчики сообщают, что он будет использован во время второго этапа посадочного цикла. Диаметр устройства достигает 35 метров и весит около 70 килограммов.

Ученые планируют раскрыть его во время последней стадии спуска оборудования на Марс. Парашютная система способна опустить на поверхность Марса платформу весом 195 килограммов.

В рамках испытания, проведенного в Швейцарии, с вертолета на высоте 1200 метров сбрасывали вес в 500 килограммов.

Во время падения вытяжной парашют наполнился воздухом и вытянул основной через 12 секунд. До земли груз долетел за 2,5 минуты, все 112 строп выдержали нагрузку.

Специалисты сообщили, что планируют совершить еще одно испытание парашюта, однако на высоте в 30 километров. Начало величайшей миссии ExoMars состоится в июле 2020 года, когда на Красную планету отправят марсоход и научную станцию.

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