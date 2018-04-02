В электронной декларации мэра Киева Виталия Кличко указано, что его годовая зарплата составила 186,7 тыс. грн. Этот материал можно прочитать и на украинском языке В 2017 году Кличко занял третьим лицам €8,4 млн и $697,68 тыс. Фото: Кличко – мер / Facebook Большую часть суммы политик заработал на роялти – это 4,94 млн грн. За 2017 год Кличко на должности мэра Киева заработал 186,7 тыс. грн, еще 212 грн он получил в качестве процентов от вклада в "Укрсиббанке".Также Кличко указал в декларации дар в неденежной форме от Национального олимпийского комитета Украины стоимостью 11,6 тыс. грн.В 2017 году мэр Киева занял третьим лицам €8,4 млн и $697,68 тыс.На банковских счетах Кличко числятся €1014, $1289 и 130,4 тыс. грн, наличными он хранит $18,1 тыс. и €29,5 тыс.Также Кличко указал, что владеет квартирой в Киеве площадью 251,8 м², а его жена Наталья Егорова – домом в 785,5 м² и участком в 25 соток в Лютеже Киевской области.В декларации мэр указал прицеп-платформу Ironhorse, мотоцикл (мопед) Fine Custom, девять велосипедов, семь наручных часов, старинные каминные часы и рояль. Задекларированные автомобили Тoyota Sequoia (2014), Land Rover Discovery 3.0 (2013 года) и семь ювелирных изделий являются собственностью супруги политика.В декларации за 2015 год Кличко указывал, что имеет $194,5 тыс. и €42 тыс. наличных средств, а также около €1 тыс., $18,75 тыс. и 5534 грн на банковских счетах.В 2016 году Кличко задекларировал 147,9 тыс. грн заработной платы и 1,66 млн грн дохода от роялти. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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