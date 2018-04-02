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Кличко задекларировал более 5 млн грн дохода, девять велосипедов и мотоцикл
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02.04.2018 19:08
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В электронной декларации мэра Киева Виталия Кличко указано, что его
годовая зарплата составила 186,7 тыс. грн. Этот материал можно
прочитать и на украинском языке В 2017 году Кличко занял третьим
лицам €8,4 млн и $697,68 тыс. Фото: Кличко – мер / Facebook Большую
часть суммы политик заработал на роялти – это 4,94 млн грн. За
2017 год Кличко на должности мэра Киева заработал 186,7 тыс. грн,
еще 212 грн он получил в качестве процентов от вклада в
"Укрсиббанке".Также Кличко указал в декларации дар в неденежной
форме от Национального олимпийского комитета Украины стоимостью
11,6 тыс. грн.В 2017 году мэр Киева занял третьим лицам €8,4 млн и
$697,68 тыс.На банковских счетах Кличко числятся €1014, $1289 и
130,4 тыс. грн, наличными он хранит $18,1 тыс. и €29,5
тыс.Также Кличко указал, что владеет квартирой в Киеве площадью
251,8 м², а его жена Наталья Егорова – домом в 785,5 м² и
участком в 25 соток в Лютеже Киевской области.В декларации мэр
указал прицеп-платформу Ironhorse, мотоцикл (мопед) Fine Custom,
девять велосипедов, семь наручных часов, старинные каминные часы и
рояль. Задекларированные автомобили Тoyota Sequoia (2014), Land
Rover Discovery 3.0 (2013 года) и семь ювелирных изделий являются
собственностью супруги политика.В декларации за 2015 год Кличко
указывал, что имеет $194,5 тыс. и €42 тыс. наличных
средств, а также около €1 тыс., $18,75 тыс. и 5534
грн на банковских счетах.В 2016 году Кличко задекларировал
147,9 тыс. грн заработной платы и 1,66 млн грн дохода от роялти.
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