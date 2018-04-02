В российском городе Сочи разгорелся пожар в жилом многоквартирном доме, людей эвакуировали. Об этом сообщает наш сайт со ссылкой на пресс-службу Министерства чрезвычайных ситуаций РФ по Краснодарскому краю.

Так, сообщение о пожаре поступило в 17:43, пожар локализирован на площади 500 квадратных метров.

На данный момент, на месте работает оперативная группа пожарно-спасательного гарнизона, жители дома эвакуированы. В 19:19 пожар был локализирован. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.

Как сообщал , 25 марта в Кемерово произошел пожар. По официальной информации, трагедия унесла жизни 64 человек, в том числе 41 ребенка, пострадали 79 человек.

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