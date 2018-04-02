|Гайтана у обтягуючій сукні вперше після пологів вийшла на сцену (ФОТО)
|02.04.2018 19:12
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Відома співачка Гайтана у липні 2017 року вперше стала матусею, народивши доньку Сапфір-Ніколь і хоча роботу над новими піснями та кліпами зірка не припиняла, на сцену співачка повернулася лише напередодні, під час концерту "Вечір прем'єр з Катею Осадчею".
На сцені Гайтана з'явилася в обтягуючій сяючій сукні з голими плечима, а от на червоній доріжці співачка продемонструвала фігуру у коричневому міні з бахромою і в строкатих босоніжках на шпильках.
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