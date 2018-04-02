Учитывая предыдущие заявления, которые делали официальные представители Германии, решение абсолютно прогнозируемое и ожидаемое.

Об этом в комментарии «Слову и Делу» рассказал знаток по вопросам энергетики Сергей Дяченко, оценивая решение Германии одобрить все документы по «Северному потоку-2», информирует svodka.net.

«Дело в том, что позиция Германии такова, что этот проект не является политическим. При этом, если учесть масштабный ответ стран Европы на то, что происходит в связи с отравлением Скрипаля, и поддержку Великобритании, это вообще странная позиция. Рассматривать этот проект как чисто коммерческий бессмысленно», – отметил Дяченко.

Он акцентировал, что еще со времен Советского Союза энергетика использовалась как средство давления и способ решения проблем.

По его словам, еще нет окончательного решения по поводу реализации проекта.

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«Во-первых, есть еще две страны, которые должны согласовать проект. Во-вторых, решение будут принимать только Еврокомиссия, Совет Европы, другие европейские структуры. Это еще далеко не конец, следовательно возможности противодействия реализации проекта есть», – пояснил Дяченко.

Кроме того, знаток обратил внимание на Третий энергетический пакет.

Именно согласно третьему энергетическому пакету, транспортные услуги должны предоставляться на конкурсной основе, уточнил он.

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«Если транспортные услуги перейдут на серьезные конкурентные основы, например, будет торговля директивами, конкурсы и прочее, то ГТС Украины имеет неплохие шансы быть конкурентной по отношению к подводным. Операционные расходы существенно ниже. Это выгоднее. И как раз именно такая перспектива обсуждается. Поэтому все еще может быть в нашу пользу», – резюмировал Сергей Дяченко.

Добавим, в «Нафтогазе» не исключают, что строительство газопровода в Германию может сорвать Совет Европы.

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