С сегодняшнего дня и до конца мая в Украине продлится весенний призыв на срочную военную службу, передает со ссылкой на .

Согласно решению правительства для прохождения срочной военной службы будет отправлено 15190 человек. Из них в - 8990 человек, Государственной специальной службы транспорта - 1000 человек, Госпогранслужбы - 1200 человек, Нацгвардии - 4000 человек.

"Призыва на срочную военную службу подлежат годные по состоянию здоровья к военной службе граждане Украины мужского пола, которым ко дню отправления в военные части исполнилось 20 лет, и лица, не достигшие 27-летнего возраста. С начала 2018 на службу по контракту уже принято 6700 человек. Кроме этого, сегодня сформирован оперативный запас Вооруженных сил Украины в количестве 144 тысяч резервистов ", - отметил заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины Артур Артеменко.

Максимальное количество призывников (1520) планируют набрать в Днепропетровской области, а минимальную (255) - в Закарпатской.

15 февраля подписал приказ об увольнении в запас военнослужащих срочной службы, сроках проведения очередных призывов и очередные призывы граждан Украины на срочную военную службу в 2018 году.

В документе определены на 2018 год такие сроки проведения очередных призывов граждан Украины на срочную военную службу: апрель-май и октябрь-ноябрь.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира