|Украинский военнослужащий, пропавший на Донбассе 29 марта, погиб – штаб АТО
|02.04.2018 19:16
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"Тело обнаружили представители российско-оккупационных войск и передали украинским военным", – рассказал Сушинский.По его словам, после проведения судебно-медицинской экспертизы, процесса опознания и оформления необходимых документов представители гуманитарного проекта Вооруженных сил Украины "Эвакуация 200" доставили тело к месту погребения.Как именно погиб украинский военнослужащий и почему его тело было обнаружено боевиками, не сообщается.Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей.
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