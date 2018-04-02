Тело украинского военнослужащего, который пропал из расположения своего подразделения в зоне АТО 29 марта, обнаружили боевики, сообщил пресс-секретарь штаба АТО Олег Сушинский. Представители гуманитарного проекта "Эвакуация 200" доставили тело к месту погребения Фото: Ярослав Жилкин / Facebook 29 марта пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook сообщил, что во время проверки личного состава в одном из подразделений обнаружили отсутствие военнослужащего, после чего начались его поиски. https://www.facebook.com/ato.news/posts/1903619336315530 "Тело обнаружили представители российско-оккупационных войск и передали украинским военным", – рассказал Сушинский.По его словам, после проведения судебно-медицинской экспертизы, процесса опознания и оформления необходимых документов представители гуманитарного проекта Вооруженных сил Украины "Эвакуация 200" доставили тело к месту погребения.Как именно погиб украинский военнослужащий и почему его тело было обнаружено боевиками, не сообщается.Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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