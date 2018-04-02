Чугуевский городской суд Харьковской области приговорил жителя г. Чугуев – боевика незаконного вооруженного формирования "Брянка СССР" – до более трех лет заключения. Об этом передает со ссылкой на сообщение пресс-секретаря Генпрокуратуры Украины Андрея Лысенко в Facebook.

"Чугуевский городской суд Харьковской области признал виновным 29-летнего мужчину в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, участии в деятельности, непредусмотренных законом вооруженных формирований, незаконном обращении с боеприпасами и взрывчатыми веществами (ч. 1 ст. 110, ч. 2 ст . 260, ч. 1 ст. 263 УК Украины)", - написал Лысенко.

Так, злоумышленника приговорили к лишению свободы на срок 3 года 6 месяцев.

"Прокуратура Харьковской области доказала в суде, что в ноябре 2014 году на территории г.Брянка Луганской области преступник охотно вступил в незаконного вооруженного воинского формирования террористической организации "ЛНР" – батальона "СССР Брянка". Там ему предоставили в пользование огнестрельное оружие, боеприпасы к ней, форменную одежду и другое военное снаряжение. Домой мужчина вернулся в конце 2017 года. С собой привез 3 ручные гранаты РГД-5, которые были изъяты во время обысков по санкции суда в квартире злоумышленника", - проинформировал пресс-секретарь.

Сейчас подозреваемый находится под стражей по требованию прокуратуры.

"Приговор суда не вступил в законную силу, поскольку идет время на апелляционное обжалование", - добавил Лысенко.

Напомним, полиция города Лимана Донецкой области задержала боевика, который в 2014 году способствовал оккупации города.

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