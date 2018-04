На МКС появится система лазерной связи Первую высокопропускную систему космической лазерной связи OSIRIS установят на платформу Bartolomeo на Международной космической станции. Она обеспечит передачу данных со скоростью 10 гигабит в секунду. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя компании Airbus Defence and Space, информирует svodka.net. «В рамках сотрудничества между Airbus Defence and Space, Институтом связи и навигации Германского центра авиации и космонавтики (DLR) и компанией Tesat-Spacecom GmbH & Co. KG система обеспечит прямую передачу данных на расстояние порядка 1500 километров», – сказал собеседник. По его словам, OSIRIS будет напрямую связываться сразу с несколькими наземным станциями, обеспечивая Bartolomeo и экспериментальную полезную нагрузку спутниковым каналом связи с беспрецедентно высокой пропускной способностью. «Основная задача состоит в том, чтобы сделать OSIRIS операционной системой, интегрированной в инфраструктуру МКС. Её внедрение позволит расширить возможности европейского модуля Columbus и сделать Bartolomeo платформой для передачи больших объемов данных на станции», – отметил представитель Airbus Defence and Space. Читайте: Корабль "Союз МС-08" успешно пристыковался к МКС (ВИДЕО) Производство Bartolomeo, новой внешней платформы полезной нагрузки для МКС, осуществляется в рамках коммерческого партнерства между Европейским космическим агентством (ESA) и Airbus. Аппаратное обеспечение для платформы разрабатывается на мощностях компании в немецком Бремене. Сейчас Bartolomeo проходит этап проектной оценки специалистами ESA и NASA. Платформу, управление которой будет осуществлять Airbus, установят на внешней стороне модуля Columbus. Начало коммерческой эксплуатации модуля запланировано на 2019 год.



