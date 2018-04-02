Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Украины Назар Холодницкий заявил, что квалификационно-дисциплинарная комиссия может отстранить его от занимаемой должности на время рассмотрения жалобы генпрокурора Юрия Луценко. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Холодницкий заявил, что не держится за должность главы САП Фото: Назар Холодницький / Facebook "По закону, у них (квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров (КДКП). – ) есть два месяца на рассмотрение ходатайства. Я буду доказывать каждую позицию. Дайте сначала почитаю жалобы, что там написали. Послушаем, что есть на дисках", – сказал он.Холодницкий отметил, что не держится за свою должность, а решение о дальнейшем пребывании на ней будет принимать после окончания всех процедур."Насколько я знаю, что там будут ставить вопрос об отстранении меня на время производства. Ну пусть отстраняют... Я за должность не держусь и решение приму о дальнейшем пребывании (в должности. – ) после окончания всех этих процедур", – добавил глава САП.Об открытии производства в отношении главы САП сообщили сегодня в пресс-службе КДКП.21 марта "Украинская правда" сообщила о прослушке НАБУ в кабинете Холодницкого. Тогда глава САП заявил, что это провокация, и заверил, что никто не сможет заставить его уволиться. В свою очередь, директор НАБУ Артем Сытник, комментируя ситуацию, выразил мнение, что "журналисты пишут такое, что, честно говоря, вымышленный роман просто отдыхает".24 марта генпрокурор Юрий Луценко проинформировал, что прослушивание главы САП было санкционировано судом.28 марта источник "Українських новин" в ГПУ сообщил, что Холодницкого могут арестовать. Пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган назвала это "слухами, которые нет смысла комментировать".29 марта Сытник подтвердил, что НАБУ проводит расследование в отношении Холодницкого, отметив, что его ведомство сотрудничает с Генеральной прокуратурой.В ГПУ 30 марта сообщили, что у Холодницкого должны были отобрать образец голоса, но он не явился в ГПУ.Луценко и Сытник 30 марта направили в КДКП дисциплинарные жалобы о совершении Холодницким дисциплинарных проступков. Генпрокурор попросил комиссию рассмотреть вопрос об увольнении Холодницкого. Глава САП сказал, что "не держится за должность".Председатель КДКП Виталий Грушковский сообщил 2 апреля, что комиссия может приступить к рассмотрению жалобы Луценко на Холодницкого как минимум через месяц.Холодницкий возглавил новое подразделение ГПУ – Специализированную антикоррупционную прокуратуру – 1 декабря 2015 года. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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