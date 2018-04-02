Ученые из Университета Висконсина, которые проанализировали спутниковые снимки Венеры пришли к выводу, что в атмосфере Венеры, вполне вероятно, может существовать жизнь. Об этом сообщает со ссылкой на Science Daily.

В своем исследовании ученые предположили, что жизнь следует искать не на поверхности Венеры, а на большой высоте в верхних слоях атмосферы, где царят относительно невысокие температуры (около 60 градусов Цельсия). Там также присутствуют пары воды, соединения серы и углекислый газ.

Ученые уверены, что в таких условиях вполне могут жить микробы: на Земле некоторые их виды обитают в горячих источниках при температуре более 70 градусов Цельсия и питаются углекислым газом.

Однако в научном сообществе подчеркнули, что данные выводы можно рассматривать только как предположение - точно подтвердить или опровергнуть такую ​​теорию можно будет только путем изучения атмосферы Венеры с помощью специальных зондов. Апаратом, который планируется отправить на Венеру в ближайшее время, является зонд "Венера-Д".

Ожидается, что зонд будет отправлен в 2026-2027 годах. Рассматриваются варианты отправки вместе с зондом небольшого беспилотника для изучения атмосферы Венеры.

Как сообщал американские планетологи впервые смогли изучить химический состав атмосферы одного из ближайших двойников Земли и Венеры - планеты GJ тысячу сто тридцать две b в созвездии Паруса.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира