В стане российско-оккупационных войск с завидной регулярностью фиксируются случаи «дружественного огня», сообщает пресс-центр штаба АТО (ООС). Как ни банально, но большинство таких случаев является следствием употребления водки, что затмевает остатки и без того недалекого ума и подталкивает очередного «Рембо» на подвиги. Конечно, если считать подвигом «прореживание рядов» своих же товарищей по оружию и рюмке.

Так, по информации разведки штаба АТО, в воскресенье на одной из передовых позиций 7 омсбр, пьяный оккупант обстрелял из стрелкового оружия якобы БПЛА сил АТО. Впрочем, как выяснилось позже, этот горе-вояка увидел на небе звезду, которую принял за беспилотник. Без колебаний «Рембо» открыл огонь, однако, с меткостью у выпившего боевика возникли проблемы, или звезды протянулись к горизонту, но в результате «охоты» на БПЛА, выстрелы едва не стали роковыми для подельников из соседней позиции. «Обстрелянные» оказались минометчиками, которые почему-то находились на линии соприкосновения, а не в районе отвода. Так или иначе, но «шутки» они не поняли, и пообещали организовать для стрелка серьезную воспитательную беседу, информирует svodka.net.

К сожалению, глупость оккупантов продолжает представлять опасность не только для них самих, но и для местного населения. В частности, в конце марта во время выполнения упражнений практических стрельб артиллерийское подразделение одной из мотострелковых бригад так называемого 1-го армейского корпуса российских оккупационных войск попало снарядом в жилой дом в оккупированном Енакиево.

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