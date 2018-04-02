Постоянное представительство Российской Федерации при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) направило в Техсекретариат Организации список вопросов касательно изучения вещества, которым были отравлены прежний российский шпион Сергей Скрипаль и его дочь.

Список, состоящий из 13 вопросов, опубликован на сайте передает со ссылкой на .

Россияне интересуются, в частности, какого рода данные и материальные свидетельства британцы предоставили в распоряжение Техсекретариата (образцы проб, результаты собственного анализа проб, другие улики).

При этом российская сторона назвала дело Скрипалей "сфабрикованным против России" и формулирует вопросы, конечно, предполагая, что ОЗХО подтвердит именно то, о чем, по их мнению, "просит" британская сторона.

Один из вопросов звучит: "Что конкретно британцы просят подтвердить Техсекретариат ОЗХО: только ли факт применения нервно-паралитического вещества, или же то, что оно относится к типу "Новичок" по западной классификации?"

Между Великобританией и Россией обострились отношения после отравления экс-разведчика Сергея Скрипаля в Солсбери.

В понедельник, 26 марта, западные страны заявили о выдворении российских дипломатов. Выдворение дипломатов стало ответом на попытку отравления Скрипаля и его дочери в Великобритании, за которым, как считает британское следствие, стоит Москва.

Первой о выдворении российских дипломатов объявила, собственно, Великобритания (23 дипломата), потом к ней присоединились 15 стран ЕС, , Канада, Норвегия и Украина.

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