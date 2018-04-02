На въезде в Винницу микроавтобус IVECO столкнулся с полуприцепом грузовика "МАН", в результате чего погибла 61-летняя женщина. Об этом сообщает со ссылкой на отдел коммуникации полиции Винницкой области.

"Дорожно-транспортное происшествие произошло 31 марта около 6:00 утра на улице Немировское шоссе при въезде в Винницу. В результате столкновения автомобиля IVECO с припаркованной на обочине грузовиком погибла пассажирка микроавтобуса и травмировался его водитель", – говорится в сообщении.

По предварительной информации, IVECO руководил 32-летний житель Винницы.

"Двигаясь в направлении областного центра, водитель допустил столкновение с полуприцепом автомобиля "МАН", который стоял на обочине дороги. В результате столкновения пассажирка автомобиля IVECO погибла на месте происшествия, водитель этого же автомобиля получил телесные повреждения", - говорится в сообщении.

Выясняют все обстоятельства аварии, следователи назначили ряд экспертиз.

По данному факту открыли уголовное производство по ч.2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть потерпевшего) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 8 лет.

Напомним, в Мариуполе автомобиль Аlfa Romeo столкнулся с такси Geely, в результате чего оба водителя и пассажир Аlfa Romeo погибли на месте, госпитализированы 31-летняя женщина и 14-летний мальчик.

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