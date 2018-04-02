В ходе последнего телефонного разговора президент США Дональд Трамп
предложил своему российскому коллеге Владимиру Путину провести
совместную встречу, подтвердили в Белом доме. Трамп с Путиным
обсудили несколько мест для потенциальной встречи, в том числе,
Белый дом Фото: pexels.com "Как подтвердил президент [Трамп] 20
марта через несколько часов после звонка президенту Путину, они
обсудили двустороннюю встречу в недалеком будущем в нескольких
потенциальных местах, включая Белый дом", – говорится в сообщении
Сандерс.Она подчеркнула, что в настоящее время ей нечего добавить к
сказанному.Сегодня в Кремле заявили, что Трамп предложил Путину
встретиться в Белом доме.20 марта президент США Трамп поздравил
Путина с переизбранием, стороны обсудили двусторонние
отношения, сообщала пресс-служба Белого дома.
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