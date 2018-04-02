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В Белом доме подтвердили предложение Трампа Путину о встрече
02.04.2018 19:32
В ходе последнего телефонного разговора президент США Дональд Трамп предложил своему российскому коллеге Владимиру Путину провести совместную встречу, подтвердили в Белом доме. Трамп с Путиным обсудили несколько мест для потенциальной встречи, в том числе, Белый дом Фото: pexels.com "Как подтвердил президент [Трамп] 20 марта через несколько часов после звонка президенту Путину, они обсудили двустороннюю встречу в недалеком будущем в нескольких потенциальных местах, включая Белый дом", – говорится в сообщении Сандерс.Она подчеркнула, что в настоящее время ей нечего добавить к сказанному.Сегодня в Кремле заявили, что Трамп предложил Путину встретиться в Белом доме.20 марта президент США Трамп поздравил Путина с переизбранием, стороны обсудили двусторонние отношения, сообщала пресс-служба Белого дома.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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