Боевики так называемой ДНР с начала суток совершили 10 обстрелов позиций украинских военных на Донбассе.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО в Facebook, информирует svodka.net.

«В частности, на Донецком направлении с 82-мм минометов враг вел огонь по нашим позициям в Песках. Также из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия обстреляны защитники Шахты Бутовка, а из крупнокалиберных пулеметов – защитники Водяного. Кроме этого, близко Авдеевки оккупанты применили по нашим укреплениям гранатометы, а неподалеку Водяного и Талаковки – стрелковое оружие», — говорится в сообщении.

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