Пропрезидентская часть Блок Петра Порошенко будет просить главу правительства Владимира Гройсмана отчитаться о деятельности Кабмина. Об этом в кулуарах парламента заявила народный депутат Украины от фракции БПП, представитель Президента в парламенте Ирина Луценко, передает

"У нас Кабинет министров (состоит - ред.) из исполняющих обязанности... Поэтому мы на фракции мы будем обязательно говорить об отчете правительства, это нас очень интересует. Мы знаем, что они по кварталу не набрали доходов, а это серьезный вопрос - финансирование армии, безопасности, социальные программы. Мы будем говорить об анализе этих показателей, и будем просить премьер-министра, чтобы он каким-то образом отчитался о работе. По крайней мере министра финансов, как он собирает доходы государства", - заявила Луценко.

Как сообщал последствия от введения RAB-тарифов будут определяться тем, какие именно характеристики этого RAB-регулирование будут применяться. Пока, и на новые, и на старые активы установлена одинаковая величина ставки доходности, что приведет к 25-30% роста тарифов в промышленности. А это в свою очередь скажется на себестоимости товаров и услуг - цены вырастут.

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