По мнению министра социальной политики Украины Андрея Ревы,
необходимо законодательно установить ответственность за уклонение
от ухода за пожилыми родителями. Этот материал можно прочитать и на
украинском языке Рева сослался на 51-ю статью Конституции Фото:
kmu.gov.ua "Я считаю, что в случае пожилых родителей... нужно
законодательно ввести серьезную ответственность. Дети должны
платить алименты на содержание родителей. В 51-й статье Конституции
написано, что родители обязаны содержать своих несовершеннолетних
детей, а совершеннолетние дети обязаны заботиться о своих
нетрудоспособных родителях", – заявил министр.Он напомнил, что
Министерство юстиции "воюет со злостными неплательщиками
алиментов".5 февраля Минюст запустил Единый онлайн-реестр
должников. В нем содержатся электронные записи о десятках тысяч
неплательщиков алиментов. Среди них – депутаты, чиновники
и представители силовых структур.В Украине начали работу
оперативные штабы и мобильные группы, которые ведут борьбу с
неуплатой алиментов.
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