По мнению министра социальной политики Украины Андрея Ревы, необходимо законодательно установить ответственность за уклонение от ухода за пожилыми родителями. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Рева сослался на 51-ю статью Конституции Фото: kmu.gov.ua "Я считаю, что в случае пожилых родителей... нужно законодательно ввести серьезную ответственность. Дети должны платить алименты на содержание родителей. В 51-й статье Конституции написано, что родители обязаны содержать своих несовершеннолетних детей, а совершеннолетние дети обязаны заботиться о своих нетрудоспособных родителях", – заявил министр.Он напомнил, что Министерство юстиции "воюет со злостными неплательщиками алиментов".5 февраля Минюст запустил Единый онлайн-реестр должников. В нем содержатся электронные записи о десятках тысяч неплательщиков алиментов. Среди них – депутаты, чиновники и представители силовых структур.В Украине начали работу оперативные штабы и мобильные группы, которые ведут борьбу с неуплатой алиментов. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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