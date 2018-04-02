В понедельник, 2 апреля, в День распространения информации об аутизме киевская власть заявила, что заболеваемость аутизмом в Киеве за последние восемь лет выросла в 4,5 раза. Об этом рассказала директор Департамента охраны здоровья Киева Валентина Гинзбург, передает пресс-служба КГГА.

"Распространенность аутизма в мире быстро растет. В Киеве заболеваемость аутизмом за последние 8 лет выросла в 4,5 раза. Сегодня в столице проживает более тысячи лиц с расстройствами спектра аутизма", - отметила Гинзбург.

Согласно ее словам, аутизм - один из самых распространенных видов расстройств психического развития у детей, который характеризуется нарушениями в сферах социального развития ребенка, развития речи, способности общаться и стереотипным, ограниченным поведением. Кроме того, аутизм сложно диагностировать.

"Аутизм влияет на каждого человека по-разному. Поэтому и симптомы имеет различные. Коварство аутизма в том, что заметить его при обычном краткосрочном обзоре даже очень опытному врачу первичного звена не всегда легко. Эти проявления не столь категоричны и не так бросаются в глаза как, например, повышенная температура, кашель или сыпь. Поэтому огромная надежда в деле первичной диагностики аутизма именно на родителей и семью", - рассказала Гинзбург.

Она также перечислила несколько проявлений, которые должны вызвать у родителей ребенка внимание до 18-месячного возраста ребенка.

"Среди них: отсутствие реакции на окружающих, даже на маму с папой; сопротивление объятиям, проявлений родительской ласки; отсутствие интереса к играм на взаимодействие; высокая чувствительность к звукам, шуму, текстуре предметов, новых впечатлений, только незнакомого. Такие малыши могут проявлять любовь к самоповреждению и аутоагрессии: царапает себя, бьет и т. п. Также близких должна насторожить странная поведение ребенка - навязчивые монотонные движения, размахивания, вращения, кружения", - сказала директор департамента.

Как сообщал svodka.net, жена новоизбранного президента США Дональда Трампа - Мелания Трамп наняла известного адвоката, который от ее лица угрожает судом телеведущей Рози О'Доннелл, назвавшую ее сына Бэррона аутистом.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира