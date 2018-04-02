Руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого завтра с утра ждут на допрос в Генеральной прокуратуре Украины. Об этом сообщили в ГПУ.

"Его (Холодницкого - ред.) завтра ждут в 10.00 на ул. Семена Петлюры 7/9 - это спецдепартамент ГПУ", - сказали в ведомстве.

Ранее руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявил, что его вызывают на допрос в НАБУ 3 апреля.

Напомним, ГПУ вместе с НАБУ будут прооводить следственные действия в отношении руководителя САП Назара Холодницкого.

Как известно, 30 ноября 2015 года Генеральный прокурор Украины Виктор Шокин своим приказом назначил на должность заместителя Генерального прокурора Украины руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого.

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