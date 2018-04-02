Погибший в Сирии наемник, житель Кемеровской области Ростислав Закаулов, просил министра обороны РФ Сергея Шойгу дать ему возможность служить в российской армии, сообщает Znak.com. По данным СМИ, Ростислав Закаулов погиб в Сирии Фото: fotostrana.ru Родственники 27-летнего жителя города Юрга Кемеровской области Ростислава Закаулова сообщили, что в последний раз он связывался с ними 7 февраля, за несколько часов до гибели."Позвонил, успокоил, что, мол, едет на охрану завода и связи, вероятно, не будет какое-то время. Просил не переживать, так как будет работать в охране завода. До завода он так и не доехал", – рассказал один из родственников наемника.О судьбе Закаулова не было известно до середины февраля, когда начала появляться информация о потерях российских наемников в Сирии."В середине февраля в Google о нем была слита вся информация, включая фамилию, имя, отчество. Сочинили про него даже целую историю, что якобы воевал на Донбассе. На самом деле он туда не ездил", – рассказал собеседник издания.Закаулов входил в расчет автоматического гранатомета АГС-17 и служил во 2-м разведывательно-штурмовом взводе ЧВК. По словам родственников, он ездил в Сирию как снайпер. Границу наемник переходил в качестве туриста.Россиянин погиб в Сирии во время третьей по счету командировки. До этого он ездил в составе ЧВК "Вагнер" в Сирию на пять месяцев в 2016 году и еще на полгода в 2017 году."Он сам попал туда. В нашем городе был парень, который тоже ездил туда, так скажем, работать. Ростислав после службы в армии какое-то время не мог найти работу, но характеристики у него были хорошие. Чтобы хотя как-то зарабатывать на жизнь, решил поехать", – пояснили родственники Закаулова.О гибели наемника родным сообщили на днях по телефону. По их словам, в Сирии вместе с Закауловым воевали еще восемь жителей Кемеровской области.В июне 2014 года Закаулов написал открытое письмо министру обороны РФ Сергею Шойгу."Я, Закаулов Ростислав Алексеевич, проходил срочную службу в 56-й отдельной штурмовой бригаде, уволился в звании младшего сержанта. Имею отличную физподготовку. Желаю служить в армии. До армии имел судимость, погашена в 2011 году в армии. В военкомате отказываются заниматься моим делом. Неужели мне поставить крест на моем будущем, на пути служения Родине?" – говорится в письме.8 февраля 2018 года агентство Reuters сообщило об авиаударе международной коалиции в Сирии, жертвами которого стало около 100 бойцов армии союзников президента Сирии Асада. Агентство Bloomberg выяснило, что погибло более 200 солдат-контрактников, большинство из которых были гражданами РФ. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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