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Стало известно о гибели в Сирии наемника ЧВК "Вагнер", написавшего открытое письмо Шойгу
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02.04.2018 19:48
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Погибший в Сирии наемник, житель Кемеровской области Ростислав
Закаулов, просил министра обороны РФ Сергея Шойгу дать ему
возможность служить в российской армии, сообщает Znak.com. По
данным СМИ, Ростислав Закаулов погиб в Сирии Фото: fotostrana.ru
Родственники 27-летнего жителя города Юрга Кемеровской области
Ростислава Закаулова сообщили, что в последний раз он связывался с
ними 7 февраля, за несколько часов до гибели."Позвонил, успокоил,
что, мол, едет на охрану завода и связи, вероятно, не будет
какое-то время. Просил не переживать, так как будет работать в
охране завода. До завода он так и не доехал", – рассказал один
из родственников наемника.О судьбе Закаулова не было известно до
середины февраля, когда начала появляться информация о потерях
российских наемников в Сирии."В середине февраля в Google о нем
была слита вся информация, включая фамилию, имя, отчество. Сочинили
про него даже целую историю, что якобы воевал на Донбассе. На самом
деле он туда не ездил", – рассказал собеседник
издания.Закаулов входил в расчет автоматического
гранатомета АГС-17 и служил во 2-м разведывательно-штурмовом
взводе ЧВК. По словам родственников, он ездил в Сирию как снайпер.
Границу наемник переходил в качестве туриста.Россиянин погиб в
Сирии во время третьей по счету командировки. До этого он ездил в
составе ЧВК "Вагнер" в Сирию на пять месяцев в 2016
году и еще на полгода в 2017 году."Он сам попал туда. В нашем
городе был парень, который тоже ездил туда, так скажем, работать.
Ростислав после службы в армии какое-то время не мог найти работу,
но характеристики у него были хорошие. Чтобы хотя как-то
зарабатывать на жизнь, решил поехать", – пояснили родственники
Закаулова.О гибели наемника родным сообщили на днях по телефону. По
их словам, в Сирии вместе с Закауловым воевали еще восемь жителей
Кемеровской области.В июне 2014 года Закаулов написал открытое
письмо министру обороны РФ Сергею Шойгу."Я, Закаулов Ростислав
Алексеевич, проходил срочную службу в 56-й отдельной штурмовой
бригаде, уволился в звании младшего сержанта. Имею отличную
физподготовку. Желаю служить в армии. До армии имел судимость,
погашена в 2011 году в армии. В военкомате отказываются заниматься
моим делом. Неужели мне поставить крест на моем будущем, на пути
служения Родине?" – говорится в письме.8 февраля 2018 года
агентство Reuters сообщило об авиаударе международной
коалиции в Сирии, жертвами которого стало около 100 бойцов
армии союзников президента Сирии Асада. Агентство Bloomberg
выяснило, что погибло более 200 солдат-контрактников,
большинство из которых были гражданами РФ.
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