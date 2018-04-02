В российском Екатеринбурге - административном центре Свердловской области - требовали отставки губернатора, передает со ссылкой на .

Такие призывы звучат на митинге против отмены выборов мэра города, сообщает Meduza.

На митинг на площади Обороны пришли 1500-1700 человек, сообщают различные источники. Среди них сторонники оппозиционера Алексея Навального и действующего мэра Евгения Ройзмана.

Народа много. И люди все идут и идут. Нас - тысячи. Екатеринбург - вольный город. И просто так выборы мэра не сдаст. Кстати, митинг в Екатеринбурге проходит на Площади Обороны. Знай наших. pic.twitter.com/Vs8ysQriyo

Евгений Ройзман (@roizmangbn) 2 апреля 2018 г.

В начале марта губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев внес на рассмотрение областного законодательного собрания законнопроект об отмене прямых выборов мэра Екатеринбурга. Председатель горсовета должны выбирать местные депутаты из кандидатов, которых определяет конкурсная комисии. Люди заявили, что "не сдадут" прямые выборы.

Предложение об отмене выборов мэра законодательное собрание рассмотрят 3 апреля.

После требований протестующих губернатор Кемеровской области 73-летний Аман Тулеев уволил с должности своего заместителя Алексея Зеленина и начальника департамента внутренней политики региона Нину Лопатину. За несколько дней сам подал в отставку. В тот же день президент принял отставку и подписал приказ о назначении на пост губернатора бывшего заместителя Тулеева м. Кадровые перестановки возникли из-за пожара в ТРЦ "Зимняя вишня", которая разгорелась 25 марта.

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