В поликлиниках появились списки медперсонала с фото и указанием стажа работы.

Cо 2 апреля в Украине началась подписная кампания по заключению деклараций (договоров) с семейными врачами. По задумке Минздрава, пациенты могут выбрать себе лечащего врача в любом месте. Однако, часто пациентов отправляют к своим участковым. А сами врачи пугают украинцев, что не придут на вызов, если с ними не подписать декларацию, информирует svodka.net.

Журналисты прошлись по столичным медучреждениям, чтобы посмотреть, как происходит заключение деклараций. В 4-й поликлинике Святошинского района Киева (ул. Булаховского) утром очередей не было. В регистратуре интересуемся, как подписать декларацию с врачом. «Вы уже определились?» — спрашивает сотрудница. Отвечаем, что хотим посмотреть список врачей. «Тогда идите на третий этаж, там стенд — выбирайте», — советуют.

Возле стенда тоже ажиотажа нет. На нем черно-белые фото 14 врачей. У каждого указаны название оконченного вуза, специальность (например, врач общей практики — семейный доктор, квалификационная категория), общий стаж работы и кабинет, в котором он принимает. Увидев, что мы интересуемся врачами, пациентки затеяли дискуссию.

«Вот эту я знаю! — указывает на одну из врачей пенсионерка. — Она вместе с нами в дом заселялась. Как специалист хорошая, но грубая. Ни с кем не сюсюкает, как солдафон!» «А я вот про того врача в интернете читала, — подхватывает вторая. — Не очень у него отзывы. А грубияны практически все. Отдельного сайта про них нет, просто нужно гуглить каждую фамилию — и будет выдавать все, что о них писали. Можно еще по опыту смотреть — чем дольше работает, тем больше знает. Несколько вообще в 2014-м закончили учебу. Явно опыта не набрались. Говорят, что мужчины-врачи лучше, чем женщины. А может, по красоте выбирать. Вон девушка какая симпатичная!» — советует одна из пациенток.

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Сидящие в очередях к специалистам киевляне новую реформу обсуждают оживленно. «Вот почему они не подумали, что у людей интернета может не быть. К врачу через сайт я записаться на могу. Значит, к специалистам теперь только молодые и с интернетом будут ходить, а о пенсионерах никто не подумал!» — возмущается пожилая женщина. Между тем пациентки уже обратили внимание на стенд и начали советовать друг другу переписать телефоны колл-центра, по которым и без подключения к Сети можно записаться на прием.

Сговор врачей

В поликлинике Шевченковского района Киева (ул. Богдана Хмельницкого) с утра народ пытался узнать подробности декларирования. «Берите талончик и идите к своему участковому, с ней и заключайте договор», — повторяла женщина в регистратуре. «А если я ней не хочу?» — сбиваем с толку женщину. «Тогда идите к тому, к кому хотите. Правда, врач вам может отказать, если набрала уже пациентов», — предупреждает регистратор. «Как? Две тысячи пациентов за пару часов?» — удивляемся мы.

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В холле поликлиники также висит список врачей с цветными фото и указанием стажа работы. «Вот эта врач тут работает уже 30 лет, видите, — подключается к дискуссии пожилой мужчина. — Она очень хорошо разбирается в анализах и очень внимательная. А вот эта тут работает уже 40 лет, она заведующая, мне тоже она нравится. А моя участковая мне не нравится, она часто не приходит на приемы, типа где-то на вызовах, да и неприветливая. И она меня предупредила уже: если я не заключу с ней договор, то со 2 апреля она ко мне на вызов не придет. Я ей сказал: «Ну и не надо», — жалуется мужчина.

Беременная женщина берет в регистратуре распечатанную декларацию. «Мне все равно, с кем, но участковая сказала, чтобы я перед приемом заключила с ней договор, иначе никак. Так что подпишу, мне сейчас не до этого», — объясняет свой выбор будущая мама.

«Знаете, врачи между собой уже договорились — чужих пациентов брать не хотят. Не хотят конфликтовать с коллегами, следовательно придется идти к своему участковому. Так что все это — обычная показуха», — сокрушается другая пациентка.

В Голосеевском районе (возле м. «Дворец «Украина») в регистратуре поликлиники уже сделали отдельное окошко с наклейкой (указателем о том, что здесь можно выбрать себе врача. — Авт.), и туда стабильно стоят в очереди по три-четыре человека, которым сначала в регистратуре просят подписать дозволение на сбор личных данных, причем на русском языке просят заполнять бумагу только на украинском.

А вот в поликлинике Соломенского района (ул. Гарматная) и вовсе за декларацией посоветовали приходить «после Пасхи».

Семейные домой не придут

Подписать декларацию можно не только в поликлинике, но и в амбулатории семейного врача — списки с адресами и телефонами висят прямо в медучреждениях. Правда, в амбулаториях сразу говорят, что даже после подписания декларации врача к себе домой можно не ждать. «У врачей прием идет сейчас не три часа, а пять, и все вопросы они теперь решают в телефонном режиме и могут отказаться от приезда на дом, так как вызовы врача на дом по закону отменили. Так что запишитесь в электронной очереди и приходите — так будет быстрее», — посоветовали в амбулатории №1 на улице Зоологической в Киеве.

В амбулатории на Ярославовом Валу в столице нас сразу направили к врачу. «Второй врач у нас месяц на курсах, можете прийти к тому, который сейчас принимает. Но на вызов домой она к вам вряд ли будет ходить. Так что идите на прием, вам там сразу все выпишут — и направления на анализы, если нужно, и все остальное», — сказали в регистратуре.

Данные не защищены

Первый замглавы комитета по медицине, депутат Олег Мусий, указывает сразу на несколько недостатков подписной кампании. «Как можно выбрать врача, если он тебя не наблюдал? По слухам от соседей? В селе выбрать врача вообще невозможно, так как в амбулатории обычно работает только один доктор», — объясняет Мусий.

Также до сих пор не решен вопрос с защитой наших персональных данных. Система, в которую будут вносить данные, не защищена. «А там будут еще и данные ваших анализов и диагнозов», — возмущается депутат.

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