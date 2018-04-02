Граждане Украины должны платить алименты на содержание своих родителей. Такое мнение в эфире "Радио свобода" высказал министр социальной политики Андрей Рева, передает

По словам Ревы, не только родители обязаны содержать своих несовершеннолетних детей, а и дети обязаны заботиться о своих нетрудоспособных родителях.

"... нужно законодательно ввести серьезную ответственность - они должны платить алименты на содержание родителей. В 51-й статье Конституции написано, что родители обязаны содержать своих несовершеннолетних детей, совершеннолетние дети обязаны заботиться о своих нетрудоспособных родителях", - сказал министр.

Он отметил, что сейчас Министерство проводит жесткую политику в отношении граждан, которые не платят алименты. Министр считает, что не правильно когда взрослые мужчины и женщины, не помогают своим родителям - пенсионерам.

Напомним, Минюст готовит новый сюрприз для плательщиков алиментов.

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