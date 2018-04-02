|Новая разработка австралийских ученых способна заживлять раны меньше чем за минуту (видео)
|02.04.2018 19:56
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Использование клея поможет обойтись без традиционного наложения швов.
MeTro имеет уникальную эластичность, которая позволяет ему подстраиваться под изменения живой ткани. Клею под силу заживлять даже внутренние раны и разрезы.
Инновационное средство незаменимо при повреждениях органов, которые поочередно расширяются и расслабляются (легкие, сердце, артерии).
MeTro также отличается скоростью действия: он «запечатывает» рану под воздействием ультрафиолетового излучения меньше чем за минуту.
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