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Новая разработка австралийских ученых способна заживлять раны меньше чем за минуту (видео)
02.04.2018 19:56
Новая разработка австралийских ученых способна заживлять раны меньше чем за минуту (видео) Биомедицинские инженеры Университета Сиднея представили новое средство – MeTro, хирургический клей, который сразу заживляет раны и порезы.

Использование клея поможет обойтись без традиционного наложения швов.

MeTro имеет уникальную эластичность, которая позволяет ему подстраиваться под изменения живой ткани. Клею под силу заживлять даже внутренние раны и разрезы.

Инновационное средство незаменимо при повреждениях органов, которые поочередно расширяются и расслабляются (легкие, сердце, артерии).

MeTro также отличается скоростью действия: он «запечатывает» рану под воздействием ультрафиолетового излучения меньше чем за минуту.

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Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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