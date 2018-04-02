После одного из заседаний суда конвоиры избили осужденного в оккупированному Крыму украинского активиста Владимира Балуха, заявила его адвокат Ольга Динзе. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Балух объявил голодовку, протестуя против приговора Фото: Антон Наумлюк / Facebook По ее словам, случай произошел в марте.Защита Балуха готовит жалобу в связи с инцидентом.Кроме того, по словам Динзе, власть СИЗО также отказалась предоставить воду Балуху, который объявил голодовку.Адвокат оценивает состояние осужденного активиста как плохое, но не критическое.Балух, фермер из Раздольненского района Крыма, был задержан после обыска 8 декабря 2016 года. Как утверждали в ФСБ, на чердаке его дома нашли патроны и тротиловые шашки. Родственники фермера, известного своей проукраинской позицией, предполагали, что сотрудники спецслужбы подбросили боеприпасы.4 августа 2017 года крымский "суд" приговорил Балуха к трем годам и семи месяцам тюремного срока за незаконное хранение боеприпасов и взрывчатых веществ. Активист свою вину не признал.Крымские правозащитники назвали дело сфабрикованным и подали две жалобы в Европейский суд по правам человека.2 октября "суд" отменил приговор Балуху, но оставил его под арестом. Уголовное дело отправили на новое судебное рассмотрение другим составом "суда".16 января 2018 года Балуха взяли под стражу в зале Раздольненского районного "суда" оккупированного Крыма. Его приговорили к трем годам и семи месяцам лишения свободы в колонии-поселении и штрафу в размере 10 тыс. руб. (почти 5 тыс. грн).14 марта "Верховный суд" аннексированного Крыма исключил из обвинения пункт о приобретении боеприпасов, после чего приговор смягчили до трех лет и пяти месяцев лишения свободы в колонии-поселении.19 марта стало известно, что Балух объявил бессрочную голодовку, чтобы выразить протест против приговора по сфабрикованному уголовному делу.31 марта в Крымской правозащитной группе рассказали, что он сильно похудел. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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