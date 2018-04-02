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Организация преступного сообщества, обман и растрата – перечень преступлений, в которых подозреваются совладельцы группы компаний "Сумма" Магомед и Зиявудин Магомедовы.

С возбуждения уголовного дела прошло только два дня, но оно уже обросло потенциальными фигурантами. Близкими к бизнес-империи считались вице-премьер Аркадий Дворкович и даже председатель Правительства Дмитрий Медведев.

Примечательно, что история о преступной группировке всплыла в преддверии изменения состава Правительства. Эксперты Накануне.RU рассказали, какие кланы во власти могли поспособствовать переходу бизнес-империи в разряд "ОПС".

31 марта совладельцы группы компаний "Сумма" Зиявудин Магомедов и Магомед Магомедов, а также руководитель компании, входящей в группу "Сумма", Артур Максидов были задержаны по подозрению в совершении мошенничества в отдельно крупном размере. Несколько часов спустя стало известно, что бизнесменов подозревают в организации преступного сообщества, мошенничестве в отдельно крупном размере и растрате. Братьям может грозить до 20 лет лишения свободы.

Уголовное дело связано с хищением бюджетных средств в отдельно крупном размере, в том числе выделенных на строительство объектов инфраструктуры и энергоснабжения, пояснили в МВД. Братьям вменяют хищение 2,5 млрд руб. По неподтвержденным данным, речь идет о хищении миллиардов при строительстве стадиона "Арена Балтика" в Калининграде к чемпионату мира по футболу. Сейчас подозреваемые находятся в СИЗО.

Но стадионом дело, скорее только, не ограничится, проверяется широкий спектр деятельности "Суммы". По данным РБК, следственные действия проходили в 25 регионах, в том числе в Дербенте, Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Новороссийске, Якутске, Нерюнгри, Казани, Приморске, Самаре.

Обыски прошли и в офисах дочерних компаний группы "Сумма", а также в офисах компаний, связанных с Магомедовыми партнерскими отношениями, рассказали РБК в СД МВД.

История с ОПС, мошенничеством и растратой влиятельных бизнесменов всплыла аккурат после выборов президента и в преддверии формирования нового состава Правительства. Эти совпадения в Кремле назвали случайными.

"Нет, это [арест Магомедовых] – не какие-то одноразовые акции. В плане мониторинга использования бюджетных средств ведется очень жесткая целенаправленная политика", – приводит ТАСС слова пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

Представитель Кремля назвал предположения о связи ареста братьев Магомедовых с политическими процессами, в том числе с формированием нового состава Правительства, "политологическими пересудами".

Считается, что Магомедов якобы строил свою бизнес-империю при помощи нынешнего вице-премьера Аркадия Дворковича, который был однокурсником главы "Суммы". Серьезное усиление группы пришлось на период президентства Дмитрия Медведева.

Отметим, что Аркадий Дворкович отвечает за подготовку и проведение чемпионата мира по футболу 2018 г.

"Естественно, весь этот скандал наносит удар по вице-премьеру Дворковичу, на которого и так ведется информационная нападение – все эти вбросы через телеграм-каналы, что ему нужно уходить на полпреда в Уральском федеральном округе и так далее. Я думаю, это звенья одной цепи. Несколько сюжетных линий сошлись в одной точке, и это обусловило довольно жесткие действия следствия в отношении Магомедова, а так обошлось бы без заключений под стражу, я думаю", – поделился своим мнением с Накануне.RU директор Центра политологических исследований Финансового университета Павел Салин.

Возможно, Медведеву и Дворковичу недолго осталось работать в кабмине.

"Это вопрос на перспективу ближайшего месяца, – отметил Павел Салин. – Мы не можем прогнозировать, как будет разворачиваться информационная кампания. Была же ситуация вокруг Слуцкого, которая начиналась совсем не по думской линии, но в итоге случилось так, что страна была повернула против руководства Госдумы, которое понесло убыток по максимуму.

То же самое сейчас вокруг Магомедова: все пока только начинается, впереди месяц – решение по Правительству будет приниматься за несколько дней, а то и в последний день, следовательно все будет зависеть от того, какие факты будут всплывать, как будут себя вести господин Дворкович и прочие. Пока можно говорить о серьезной потенциальной опасности для команды господина Медведева, но перейдет ли эта опасность из разряда потенциальных в разряд реальных – время покажет".

Напомним, президент Владимир Путин отмечал, что изменения в составе будущего Правительства будут объявлены после инаугурации. Торжественное мероприятие вступления в должность президента России должно проходить на тридцатый день после оглашения официальных итогов выборов.

С 2003 г. в законе существует норма, согласно которой новый президент вступает в должность в день прекращения шестилетнего срока полномочий действующего главы государства, то есть 7 мая.

С связи с делом Магомедовых вспоминают не только федеральных чиновников. По словам Павла Салина, братья нажили себе врагов в Дагестане, а также в "Роснефти" и "Ростехе".

"Мне кажется, здесь сыграла роль совокупность факторов. Хотя формально обвинение предъявляется по калиниградским эпизодам, реально истоки всех этих неприятностей идут из Дагестана. Там господин Васильев начал очень плотно разбираться с местными элитами и их связями, а в Дагестане у Магомедова очень много его людей и финансовые потоки, видимо, где-то там проходили. И сейчас силовики, которые работали под патронажем Васильева, получили доступ к этой информации.

То есть неприятности идут из Дагестана, вероятно, они связаны с давним конфликтом Магомедова и Керимова – борьбой за махачкалинский порт, но есть несколько сюжетов, без которых не случилось бы таких крупномасштабных неприятностей. Эти сюжеты имеют накопительный эффект: основной – это Дагестан, но есть еще вялотекущий конфликт с "Роснефтью" за порт в Новороссийске, есть конфликт с группой "Ростех" по Калининграду.

Изначально это был конфликт с губернатором, но, видимо, губернатор, понимая, что его ресурсов не хватает, решил привлечь ресурсы своего патрона – главу "Ростеха" господина Чемезова", – рассказал политолог.

Связи братьев Магомедовых, по неофициальным данным, простираются и до Урала. Есть версия, что это уголовное дело может отразиться на директоре заявочного комитета ЭКСПО-2025 в Екатеринбурге Светлане Сагайдак, которая, будучи вице-президентом Сбербанка, якобы по просьбе жены Дворковича Зумруд Рустамовой занималась семейными финансами Магомедовых, сообщает телеграм-канал "НЕЗЫГАРЬ".

Связь Магомедовых со свердловскими чиновниками туманна, считает руководитель уральского филиала Фонда развития гражданского общества, политолог Анатолий Гагарин.

"Я думаю, что во многом логические цепочки слишком вольные. Мне кажется, что здесь прямой связи не прослеживается. По жизни люди связаны различными деловыми отношениями со многим количеством людей. Я думаю, что это не теория шести рукопожатий, это как раз несколько другая ситуация.

Пока доказательной базы никто не видел, мы видим пока только предварительные действия. Так что, я думаю, такие выводы слишком далеко идущие, мне кажется, что на судьбе проекта ЭКСПО-2025 это абсолютно не отразится, по крайней мере, в ближайшее время точно", – рассказал политолог Накануне.RU.

Эксперт сравнил домыслы вокруг возможных сподвижников Магомедовых с ситуацией Улюкаева: никто из якобы связанных с делом бывшего министра экономического развития людей не понес наказания.

"Это пока в области рассуждений комментаторов, которые исходят из наличия определенных дружеских или каких-то других деловых отношений тех или иных партнеров. Мы видели, например, дело Улюкаева, но никаких последствий ни для кого из тех, с кем имеет связь Улюкаев, не наступило.

У бизнесменов огромные связи со всеми представителями чиновничества. Мы не можем подозревать всех чиновников, которые так или иначе были связаны с теми или иными бизнесменами. Это слишком расширительное объяснение обвинений", – заметил Гагарин.

Политолог предположил, что следователи готовились к процессу над Магомедовыми несколько лет. Возможно, у них была задача – успеть до формирования нового состава Правительства.

"Операция затронула 25 субъектов, где были проведены обыски, эта операция готовилась не один месяц, видимо, ее готовили несколько лет. Поэтому, я думаю, с одной стороны, есть совпадающие временные факторы, а с другой – понятно, что они решили немного ускориться, видимо, до решения вопроса о Правительстве. Нужно дождаться доказательной базы, потому что презумпцию невиновности никто не отменял", – заключил знаток.

Для Магомедовых выбрали самую тяжелую статью Уголовного кодекса – об организации преступного сообщества. Эта статья, напомнил Павел Салин, дает "максимальную свободу действий следствию".

"Это вопрос чисто юридический – какую статью выбрать. Выбрали самую тяжелую, но и самую труднодоказуемую. Теперь вопрос, как следствие будет это доказывать. Самое главное – наказание за эту статью наступает по самому факту существования ОПГ.

Грубо говоря, если человек обвиняется в коррупционных преступлениях, превышении полномочий, нужно доказать, что он злоупотреблял и это несло убыток. А по ОПГ, если докажут сам факт существования ОПГ, но не смогут доказать тот убыток, который им инкриминируется, то все равно наступает уголовная ответственность. Это максимальная свобода следствия", – добавил знаток.

Анна Смирнова

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