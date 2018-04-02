В понедельник, 2 апреля, боевики обнаружили тело украинского военного, который исчез из воинской части в зоне проведения АТО 29 марта. Об этом сообщил пресс-секретарь штаба АТО Олег Сушинский, передает Украинская правда.

"29 марта во время проверки наличия личного состава обнаружили его отсутствие. Продолжались первоочередные поисковые мероприятия, тело обнаружили представители российско-оккупационных войск и передали украинским военным", - заявил он.

Сушинский отметил, что после проведения судебно-медицинской экспертизы, процесса опознания тела и оформления необходимых документов представители гуманитарного проекта Вооруженных сил Украины "Эвакуация 200" доставили тело к месту погребения.

Как сообщал svodka.net ранее, на востоке Украины в одном из подразделений пропал военнослужащий.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира