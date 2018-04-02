Президента Украины Петра Порошенко призвали заменить название должности "Президент" на "Гетман". Соответствующая петиция опубликована на сайте электронных петиций Президента Украины, передает

"В истории Украины никогда не было президентов, это не наше слово вообще! Все, что было славного в нашей истории творили именно гетманы Богдан Хмельницкий, Мазепа, Скоропадский и.т.д! Это исторически наше - во-первых, это уникальное название лидера нации, во-вторых и в-третьих Президенты есть у всех, а вот Гетман будет только у нас, и никто не может даже претендовать на этот титул!" - говорится в тексте петиции.

Автором петиции является Александр Штепа, создана она была сегодня. На данный момент есть только одна подпись с 25000 необходимых.

Напомним, ранее Порошенко призвали не признавать легитимность президента России Владимира Путина и "идентифицировать лицо, которое принимало участие в выборах".

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