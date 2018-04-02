В Администрации Президента разработали сценарий отзыва четырех министров от Блока Петра Порошенко, если премьер Владимир Гройсман с ним не согласится, будет инициирована его отставка. Об этом пишет журналист Соня Кошкина. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Кошкина: Ульяну Супрун Владимир Борисович защищать станет до последнего Фото: Соня Кошкина / Facebook Согласно ее данным, по инициативе Банковой Блок Петра Порошенко собирается отозвать из Кабинета Министров четырех членов правительства из своей квоты – главу Министерства финансов Александра Данилюка, министра энергетики и угольной промышленности Игоря Насалика, главу Министерства аграрной политики Тараса Кутового, а также и.о. министра здравоохранения Ульяну Супрун.Ультиматум, по словам Кошкиной, звучит следующим образом: либо Гройсман принимает условие по всем четверым, либо БПП инициирует его отставку."И если попрощаться с Насаликом и Данилюком Гройсман сам бы рад, а Кутовой написал соответствующее заявление еще больше года тому, то Ульяну Супрун Владимир Борисович защищать станет до последнего. Кроме того, на место Насалика прочат Дмитрия Вовка (глава Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг. – ), которому якобы уже устраивали "западные смотрины" (оказавшиеся для него, однако, не слишком успешными), но которого Владимир Борисович в кабинете видеть не желает категорически", – говорится в статье.Среди кандидатур, которые рассматриваются на смену Гройсману, – секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов и генпрокурор Юрий Луценко, утверждает Кошкина. При этом Луценко "активно стремится" к должности, написала она.Самому же Гройсману, по словам журналистки, на Банковой могут предложить роль главы "объединенной партии власти".В феврале Кошкина со ссылкой на свои источники писала, что между АП и Кабмином нарастает серьезная конфронтация. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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