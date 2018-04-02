В новом фильме об актрисе Мэрилин Монро спустя 50 лет после ее смерти сыграет ее цифровая модель. Об этом сообщает Daily Mail, передает .

Идея фильма принадлежит продюсеру и сценаристу Крису Онгаро. Основой для цифрового двойника, так называемым "аватаром" 3D-модели Монро станет 41-летняя Сьюзи Кеннеди, которая и без того похожа на культовую актрису.

Для создания копии Монро Сьюзи сфотографировали с помощью 181 камеры, зафиксировав все особенности ее тела. Еще 60 камер были использованы для того, чтобы запечатлеть выражения лица Сьюзи для совмещения их с цифровым слоем внешности Мэрилин.

Напомним, в феврале пришлого года в сети появились шесть ранее неизвестных цветных фотографий американской актрисы Мэрилин Монро. На них кино-дива беременна от партнера по фильму "Давай займемся любовью" Ива Монтана.

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