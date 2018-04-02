не поддерживают повторную каденцию президента Петра Порошенко, однако рассматривают другую фигуру - Виталия Кличко.

Об этом пишет журналист Соня Кошкина на сайте LB.ua, передает со ссылкой на .

Она наводит слова "видного" источника: "Я недавно встречался с послом , и она мне прямым текстом сказала, что повторную каденцию Порошенко они не поддерживают. Их видение Кличко. Но я был удивлен тем, насколько она открыто это говорит".

отвечает взаимностью, говорится в публикации. Активное противление созданию Антикоррупционного суда, нежелание отменять е-декларирование для антикоррупционеров и активистов, резкие высказывания в адрес действия, представить себе которые еще два-три года тому назад, было бы невозможно. И которые больше вписываются в стилистику Януковича.

На фоне только этого, неудивительно, что главном штабе до сих пор нет определенности, а вместо центростремительных тенденций наблюдаются скорее центробежные. И связано это не столько с падением рейтинга (что влияет на настроения региональных игроков), сколько с непониманием того, на чем можно консолидировать элиты и общество.

"Чтобы объединяться вокруг кандидата, нужно четко понимать: что он предлагает стране и что нам. Но для начала предложения должны быть сформулированы, а Порошенко этого до сих пор не сделал. Он искренне считает, что его все должны любить и поддерживать просто потому, что он президент. Пока еще", - цитирует сайт собеседника из финансово-промышленной группы.

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