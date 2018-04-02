Проповедник Фетхуллах Гюлен и еще семь человек проходят по делу об
убийстве посла РФ в Турции Андрея Карлова. Этот материал можно
прочитать и на украинском языке Карлов был убит сотрудником полиции
Мевлютом Алтынташем (стоит в центре) в декабре 2016 года Фото: EPA
Гюлен является подозреваемым по делу об убийстве в 2016 году посла
РФ в Турции Андрея Карлова. Власти также выдали ордер на арест еще
семи человек, проходящих по этому делу.По версии следствия,
проживающий в США Гюлен мог быть главным организатором нападения на
Карлова.Посол РФ в Турции Андрей Карлов был убит 19
декабря 2016 года на открытии фотовыставки в центре
современного искусства Анкары.В российского дипломата стрелял
сотрудник турецкой полиции Мевлют Мерт Алтынташ. В момент
покушения стрелок выкрикнул: "Аллах акбар. Мы умираем в
Алеппо, ты умрешь здесь!" Вскоре Алтынташ был убит
сотрудниками спецподразделения полиции.В ноябре 2017 года
стало известно, что Турция направила в США семь
запросов на экстрадицию Гюлена, который, по мнению Анкары,
причастен к организации попытки государственного переворота в
стране в июле 2016 года.
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