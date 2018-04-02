Проповедник Фетхуллах Гюлен и еще семь человек проходят по делу об убийстве посла РФ в Турции Андрея Карлова. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Карлов был убит сотрудником полиции Мевлютом Алтынташем (стоит в центре) в декабре 2016 года Фото: EPA Гюлен является подозреваемым по делу об убийстве в 2016 году посла РФ в Турции Андрея Карлова. Власти также выдали ордер на арест еще семи человек, проходящих по этому делу.По версии следствия, проживающий в США Гюлен мог быть главным организатором нападения на Карлова.Посол РФ в Турции Андрей Карлов был убит 19 декабря 2016 года на открытии фотовыставки в центре современного искусства Анкары.В российского дипломата стрелял сотрудник турецкой полиции Мевлют Мерт Алтынташ. В момент покушения стрелок выкрикнул: "Аллах акбар. Мы умираем в Алеппо, ты умрешь здесь!" Вскоре Алтынташ был убит сотрудниками спецподразделения полиции.В ноябре 2017 года стало известно, что Турция направила в США семь запросов на экстрадицию Гюлена, который, по мнению Анкары, причастен к организации попытки государственного переворота в стране в июле 2016 года. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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