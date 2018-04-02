Во Львовской области при сортировке картофеля на складе агропромышленного предприятия был обнаружен предмет, внешне похожий на артиллерийский снаряд времен Второй мировой войны. Об этом сообщили в пресс-центре Госслужбы по чрезвычайным ситуациям во Львовской области, передает

"2 апреля в 14:37 в Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что во время проведения сортировки картофеля на складе агропромышленного предприятия был обнаружен предмет, внешне похожий на артиллерийский снаряд времен II Мировой войны", – передают в полиции.

По факту обнаружения взрывоопасного предмета было сообщено правоохранительным органам и представлено срочную заявку в 2-й специальный центр быстрого реагирования ГСЧС Украины на изъятие и уничтожение боеприпаса.

Напомним, противотанковый снаряд нашли в подвале многоэтажки во Львове во время проведения ремонтных работ теплотрассы.

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